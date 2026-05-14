“Non capisco perché Vanoli a Firenze non piaccia, la Fiorentina poteva retrocedere come nel '93”

Vincenzo Morabito difende la bontà del lavoro del tecnico viola e critica le perplessità nate intorno al suo futuro

Vincenzo Morabito, agente e intermediario di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I Tempi Supplementari", commentando così il momento della Fiorentina e la situazione del ds Fabio Paratici:

"In questo momento è normale sentire tante voci sui dirigenti. Quello che sembra certo è che D'Amico andrà al Milan e Giuntoli all'Atalanta. La Roma sta facendo il casting per il ds e magari pensa anche a Paratici, che però ha un contratto lungo con la Fiorentina e dovrà pensare all'allenatore. Quello farà tutta la differenza del mondo, ora sento che c'è molta esterofilia per quanto riguarda i tecnici, anche perché da quanto ho capito Vanoli non piace proprio a Firenze, non so perché. Ha fatto una grandissima cosa, mi ricordo la Fiorentina retrocessa a inizio anni '90, era qualcosa che poteva succedere anche questa volta. Non è scontato quello che ha fatto. Ora sento parlare di tanti allenatori dall'estero, ad esempio Iraola; per carità è un ottimo profilo, ma deve anche comprendere una piazza come Firenze e la Serie A, io se proprio si dovesse privare di Vanoli punterei su un tecnico che già conosce il campionato".

Poi, una battuta su Moise Kean: "La sua è stata una stagione difficile, anche per quello che è successo con la Nazionale. Dico che è un attaccante importante, se deve andare via c'è una clausola da 62 milioni, a quel punto si può far partire. Ma non mi sembra ci siano tanti attaccanti di valore in giro. Oggi chi ha i centravanti forti se li tiene. In questo momento il valore di Kean è sceso, 60 milioni non li puoi prendere, ma secondo me qualcuno a 50 milioni ci può arrivare". [Foto Getty Images]

Lo riporta tuttomercatoweb.com