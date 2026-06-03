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Nazione evidenzia: “Vanoli lasciato per giorni in attesa: non è parso il modo più elegante per dirsi addio”

Prima della firma di Grosso, ci sarà la comunicazione ufficiale della conclusione del rapporto con Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2026 09:00
Nazione evidenzia: “Vanoli lasciato per giorni in attesa: non è parso il modo più elegante per dirsi addio” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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Prima della firma del (quasi) ex tecnico del Sassuolo la Fiorentina comunicherà ufficialmente a Vanoli la fine definitiva del rapporto il prossimo 30 giugno. Seguirà un saluto social a quello che è stato il condottiero della scorsa stagione e che ha traghettato la Fiorentina alla salvezza. Proprio per il buon lavoro fatto e per il rapporto costruito con i tifosi, in tanti si aspettavano un trattamento diverso per lo stesso Vanoli, lasciato per giorni in attesa della trattativa Grosso-Sassuolo. Non è parso il modo più elegante per dirsi addio. Lo scrive La Nazione.

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