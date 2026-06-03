Nazione evidenzia: “Vanoli lasciato per giorni in attesa: non è parso il modo più elegante per dirsi addio”

Prima della firma di Grosso, ci sarà la comunicazione ufficiale della conclusione del rapporto con Vanoli

Prima della firma del (quasi) ex tecnico del Sassuolo la Fiorentina comunicherà ufficialmente a Vanoli la fine definitiva del rapporto il prossimo 30 giugno. Seguirà un saluto social a quello che è stato il condottiero della scorsa stagione e che ha traghettato la Fiorentina alla salvezza. Proprio per il buon lavoro fatto e per il rapporto costruito con i tifosi, in tanti si aspettavano un trattamento diverso per lo stesso Vanoli, lasciato per giorni in attesa della trattativa Grosso-Sassuolo. Non è parso il modo più elegante per dirsi addio. Lo scrive La Nazione.