Repubblica: "Chance di permanenza di Vanoli quasi a 0. In settimana incontro con Paratici per l'addio"
Una vittoria oggi renderebbe il finale decente e dignitoso
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2026 10:10
L’unico quindi che da oggi pomeriggio può trarre sorrisi è lo stesso Vanoli, il condottiero della nave in difficoltà che vuol chiudere un cerchio lasciando da vincitore, con fatti e numeri che certificano la bontà del proprio operato. Anche se le sue chance di permanenza sono ridotte quasi allo zero e in settimana ci sarà un incontro con Paratici per annunciare l’addio. Ma una vittoria oggi renderebbe il finale decente e dignitoso oltre la mera salvezza. Lo scrive Repubblica.