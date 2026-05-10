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Repubblica: "Chance di permanenza di Vanoli quasi a 0. In settimana incontro con Paratici per l'addio"

Una vittoria oggi renderebbe il finale decente e dignitoso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2026 10:10
Repubblica: "Chance di permanenza di Vanoli quasi a 0. In settimana incontro con Paratici per l'addio" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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L’unico quindi che da oggi pomeriggio può trarre sorrisi è lo stesso Vanoli, il condottiero della nave in difficoltà che vuol chiudere un cerchio lasciando da vincitore, con fatti e numeri che certificano la bontà del proprio operato. Anche se le sue chance di permanenza sono ridotte quasi allo zero e in settimana ci sarà un incontro con Paratici per annunciare l’addio. Ma una vittoria oggi renderebbe il finale decente e dignitoso oltre la mera salvezza. Lo scrive Repubblica.

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