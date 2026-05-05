Compagnoni: “Vanoli sarebbe da riconfermare, Sarri sarebbe perfetto mentre Grosso è interessante”

Compagnoni ha parlato della partita e del possibile nuovo allenatore

Compagnoni ha parlato a Sky Sport della partita della Fiorentina e di come sarà il calciomercato e il possibile allenatore: “La partita di ieri è stata il manifesto della stagione della Fiorentina. Approccio buono, ma dopo il primo gol i viola si sono sciolti clamorosamente. E' una squadra che ha deficit di personalità e non ha leader forti caratterialmente. Vanoli merita la conferma per me, poi però mi chiedo anche se sia la soluzione migliore della Fiorentina. Se la società ha altre ambizioni e non ha voglia di vivacchiare, forse andrà su un profilo diverso. Se l'obiettivo sono subito le prime 6-7 del campionato, credo ci voglia un altro tipo di allenatore. L'ideale per me è Sarri, ma anche Grosso è interessante”.