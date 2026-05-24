Corriere Fiorentino: “Vanoli si avvicina all’addio, Parma e Bologna su di lui. Grosso già ‘prenotato’”

Vanoli il primo a voler conoscere il proprio futuro, che sia a Firenze o altrove

Finita la stagione prosegue l’attesa per il destino di molti allenatori. Lo sa bene Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina che si è congedato dai tifosi sotto gli unici applausi registrati venerdì sera al Franchi e tuttora in attesa di una risposta definitiva del club. E lo sa bene anche Fabio Paratici, nuovo deus ex machina viola chiamato a sciogliere dubbi e riserve sulla guida tecnica del prossimo anno ma pure a confrontarsi con un mercato degli allenatori che si preannuncia frenetico.

Già, perché non solo a Firenze si è chiuso un anno da valutare e dal quale ripartire, e non solo al Viola Park il lavoro di Vanoli è sotto osservazione. Sono tante le panchine sulle quali potrebbero avvicendarsi parecchi allenatori nel corso della prima fase dell’estate del calcio italiano, e la fine del campionato apre ufficialmente il cosiddetto valzer delle panchine. Molte idee sono già al vaglio delle rispettive dirigenze, Fiorentina inclusa, in un gruppo che vede coinvolte anche Napoli, Milan, Atalanta, Lazio e Bologna: la mappa definitiva degli allenatori della prossima stagione si deciderà agli inizi di giugno, quando anche i viola usciranno allo scoperto. Se qualcosa si è già intuito, come l’addio di Conte al Napoli dove può finire Italiano o quello di Sarri alla Lazio per poi andare ad allenare l’Atalanta, in casa Fiorentina il prossimo step è il confronto definitivo tra Paratici e Vanoli. I viola non hanno ancora comunicato ufficialmente la propria scelta, ma le sensazioni che filtrano dal Viola Park sono più vicine a una separazione che non a una conferma.

Logico che Vanoli sia il primo a voler conoscere il proprio futuro, che sia a Firenze o altrove, altrettanto però che Paratici porti avanti la sua strategia rimandando il più possibile il momento delle comunicazioni. Il perché è presto detto visto che il ds gioca su più tavoli e attende risposte, anche se alcune carte sono già ben disposte come nel caso di Fabio Grosso, tecnico che potrebbe finire nel valzer di cambi estivi ma che la Fiorentina avrebbe già praticamente prenotato. Mentre proseguivano le valutazioni su un’eventuale conferma di Vanoli, i viola si erano già mossi in direzione Sassuolo, pur tenendo vive anche piste estere come quelle inglesi di Iraola e Glasner. Obiettivi certamente complicati per l’appeal maggiore che la Premier League può esercitare nonché indicazioni che hanno spostato l’ago della bilancia sulle quotazioni di Grosso, attualmente l’allenatore più vicino a succedere a Vanoli.

Quanto al principale protagonista della salvezza della Fiorentina sarà proprio lo stravolgimento in arrivo in serie A a rendere più chiaro il suo destino, visto che in Emilia tra Parma e Bologna non mancano suoi estimatori. Come detto però altre panchine potrebbero liberarsi, non appena partirà il domino definitivo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.