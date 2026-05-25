Vanoli primo nodo. Nazione: “Prima del 30 maggio arriverà la decisione della Fiorentina”

Rimanere nel limbo rischierebbe di allungare la programmazione

Il primo nodo è Vanoli. Subentrato a novembre in una situazione di classifica drammatica, l'allenatore ha saputo ricompattae uno spogliatoio sfilacciato, dare un'identità tattica alla squadra e conquistare il rispetto della piazza. Gli applausi del pubblico fiorentino nell'ultima giornata sono il manifesto di una riconoscenza sincera. Il 30 maggio scadrà l'opzione del club per il rinnovo, ma è probabile che una definizione chiara con il tecnico arriverà prima.

Rimanere, infatti, nel limbo del dubbio rischierebbe di allungare la programmazione. La Fiorentina è a un bivio: un perfetto allineamento tra la dirigenza toscana e la presidenza americana potrà trasformare i dubbi di questi giorni in solide fondamenta per costruire il riscatto. Inoltre, decidere ora è una questione di rispetto nei confronti di Vanoli. Lo stesso allenatore, ha lanciato un messaggio chiaro alla società: «Non voglio essere confermato per riconoscenza, se resto desidero una Fiorentina di livello». Richiesta che la dirigenza si sentirà arrivare anche dall'eventuale nuova guida tecnica. Inevitabile dopo una stagione del genere. Lo scrive La Nazione.