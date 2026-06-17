Vanoli, che paradosso! Nazione: “L’impresa con la Fiorentina non serve, resta senza panchina”

Alla prima panchina libera, il suo nome sarà in cima alla lista

Paradossi del calcio: c'è chi fallisce e riparte subito e chi centra un'impresa ma resta fermo ai box. È il caso di Paolo Vanoli, destinato a restare (per ora) senza panchina in Serie A nonostante la salvezza conquistata con la Fio-rentina. Arrivato con la squadra ultima e in piena crisi, il tecnico ha rimesso in carreggiata i viola portandoli a chiudere con 42 punti: un percorso da 1,35 punti a partita. Un epilogo che ricorda da vicino quanto accaduto un anno fa a Torino, quando il legame con l'ambiente granata non bastò a evitargli l'esonero deciso dal presidente Cairo.

Stavolta a sorprendere è soprattutto la scelta dei club che avevano pensato a Vanoli. Il Parma ha preferito proseguire con Carlos Cuesta, mentre il Monza ha appena affidato la panchina a Ivan Juric.

Una decisione curiosa, quest'ultima, considerando i tre esoneri consecutivi del croato tra Roma, Southampton e Atalanta e il pesante rendimento in Inghilterra con appena 4 punti in 14 gare (score che gli è valso il soprannome di «peggior tecnico della Premier»).

In Brianza, però, avrebbero pesato anche gli ottimi rapporti tra il club e il suo procuratore, Giuseppe Riso. Vanoli, intanto, aspetta ma la sensazione è che alla prima panchina libera il suo nome tornerà in cima alla lista. Lo scrive La Nazione.