Nazione: “Vanoli proverà a blindare la panchina con un exploit nella gara contro la Juve”

Questa è la partita che Firenze attende più di tutte

Alla luce di tutto questo - e della volontà da parte di Vanoli di provare a blindare la panchina in vista della prossima stagione con un exploit nella gara che Firenze attende più di tutte - non sembrano essere in ponte novità o esperimenti di formazione per il match di oggi all'ora di pranzo. Braschi (che dovrebbe essere all'ultima convocazione prima di tornare in Primavera per le finali scudetto) dopo la maglia da titolare contro il Genoa tornerà in panchina in favore di Piccoli, che si rivedrà dall'inizio a quasi un mese di distanza dall'ultima volta: l'ex Cagliari in campionato non va in gol dal 16 marzo (durante tutto il periodo in cui Kean è stato infortunato non ha mai segnato!) e anche per lui la sfida di oggi potrebbe rappresentare quasi un'ultima chiamata alle armi. Lo scrive La Nazione.