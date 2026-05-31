TMW riporta: "Per Vanoli c'è il rischio di restare senza squadra, le porte della Serie A sono quasi chiuse"

Il tecnico potrebbe andare all'estero perché in Italia non ci sono molte strade

Con l'imminente arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, si apre un grande punto interrogativo sul futuro di Paolo Vanoli, reduce dall'impresa salvezza. Trovare una sistemazione in Serie A sembra però un'impresa complicata per il tecnico: secondo Tuttomercatoweb, le principali panchine della massima serie si stanno già riempiendo rapidamente. La Lazio e il Bologna si sono assicurate rispettivamente Gattuso e Tedesco, il Parma ha confermato Cuesta, e persino il Sassuolo ha virato con decisione su Aquilani, escludendo un possibile scambio di destini con Grosso. A questo punto, in Italia le uniche opzioni rimaste sarebbero le neopromosse, sempre che Vanoli le consideri una piazza stimolante. Proprio per questo motivo, la strada più concreta sembra portare all'estero, dove l'allenatore vanta già diversi estimatori e una solida reputazione, forte anche dell'ottima esperienza internazionale vissuta sulla panchina dello Spartak Mosca nella stagione 2021-22.