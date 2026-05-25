Corriere Fiorentino: “Vanoli non resterà alla Fiorentina anche se lo meriterebbe. Rispetto per lui”

Ha preso la squadra ultima e l'ha portata in salvo

Probabilmente Vanoli non resterà alla Fiorentina anche se lo meriterebbe. Ha preso la squadra ultima e l’ha portata in salvo, attraverso un’annata maledettamente complicata. L’ha rigenerata dal punto di vista fisico e atletico ed è riuscito a ricucire le divisioni all’interno del gruppo. Il gioco è mancato, ma mica è facile quando ogni domenica devi affrontare la partita della vita. I tifosi lo hanno applaudito e la curva lo ha ringraziato: rispetto per Vanoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.