Tuttosport rivela: "Vanoli-Paratici forse martedì l'incontro decisivo. Al Franchi ieri gli agenti di Palladino e Grosso"

Il tecnico di Varese è convinto di meritare la conferma ma il futuro resta un rebus

L’ultimo ballo finisce senza vincitori. Un punto a testa tra Fiorentina e Atalanta che già avevano raggiunto i rispettivi obiettivi (salvezza e Conference) in una stagione in cui entrambe aspiravano a ben altro. L’ultimo ballo è accompagnato dalla contestazione dei tifosi viola che esplode dalla curva all'80° minuto. Fischi, cori indirizzati ai giocatori e alla società. Tutto previsto anche se in passato Firenze ha vissuto e assistito a proteste ben più dure e fragorose. L'unico risparmiato è l'allenatore: 'Rispettiamo Vanoli' lo slogan lanciato verso colui che a novembre ha raccolto una squadra ultima con appena 4 punti traghettandola fino alla salvezza. Da qui ad essere riconfermato però ce ne corre: il tecnico di Varese è convinto di meritarlo ma il futuro resta un rebus.

Neanche la vittoria ottenuta domenica contro la Juventus, che spesso si è rivelata da queste parti la panacea di tutti i mali, è servita a calmare una tifoseria delusa che ora si aspetta ricostruzione e rilancio. La proprietà è chiamata a dare risposte concrete; Fabio Paratici, ieri accompagnato dalla fidanzata, l’attrice Pilar Fogliati, è atteso nella sua prima estate da ds viola a un lavoro che s’annuncia immane. Da Gudmundsson a Kean, da Dodo a a Gosens, per molti il futuro è sospeso. Così per Vanoli. La scelta dell'allenatore è la priorità assoluta: il 30 maggio scadrà l’opzione unilaterale per il rinnovo, prima di allora ci sarà l’incontro decisivo, forse martedì. I nomi dei possibili successori si confermano, oltre allo stesso Grosso, De Rossi, Iraola, Glasner. Intanto al Franchi avvistati ieri il ds del Bologna Sartori e Beppe Riso, l’agente di Palladino e pure di Grosso…Paratici e il dg Ferrari poi si recheranno a New York a inizio giugno per il vertice con la famiglia Commisso per definire budget e strategie. Lo riporta Tuttosport.