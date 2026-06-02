Corriere Fiorentino svela: “Chiesta pazienza a Vanoli, ciò significa che non si è certi di arrivare a Grosso”

Per Grosso la Fiorentina dovrebbe andare a dama domani...

Il fatto però che si sia chiesto a Vanoli di avere ancora qualche giorno di pazienza sta a significare che ancora non ci sia la certezza assoluta di arrivare all’obiettivo primario. Come detto però, già nelle prossime ore (probabilmente domani), tutto dovrebbe andare a dama: Grosso si libererà dal Sassuolo (la fumata bianca c’è stata ieri), si accorderà con i viola anche per quanto riguarda lo staff e l’ennesimo tormentone allenatore potrà finalmente andare in archivio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.