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Corriere Fiorentino svela: “Chiesta pazienza a Vanoli, ciò significa che non si è certi di arrivare a Grosso”

Per Grosso la Fiorentina dovrebbe andare a dama domani...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2026 10:38
Corriere Fiorentino svela: “Chiesta pazienza a Vanoli, ciò significa che non si è certi di arrivare a Grosso” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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Il fatto però che si sia chiesto a Vanoli di avere ancora qualche giorno di pazienza sta a significare che ancora non ci sia la certezza assoluta di arrivare all’obiettivo primario.  Come detto però, già nelle prossime ore (probabilmente domani), tutto dovrebbe andare a dama: Grosso si libererà dal Sassuolo (la fumata bianca c’è stata ieri), si accorderà con i viola anche per quanto riguarda lo staff e l’ennesimo tormentone allenatore potrà finalmente andare in archivio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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