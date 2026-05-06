Repubblica: "Vanoli sa che l'addio è l'ipotesi più concreta. L'incontro servirà a ringraziarlo"

Lo scenario più probabile resta il cambio in panchina

Dopo Roma-Fiorentina, Paratici ha spiegato che incontrerà Paolo Vanoli per fare il bilancio della stagione e programmare la prossima. Una frase che potrebbe far pensare alla conferma del tecnico, ma lo scenario più probabile resta il cambio in panchina.

In questo percorso, Paratici non ha mai tolto forza a Vanoli, riconoscendogli il merito di aver risollevato una squadra ereditata in una situazione difficilissima: ultima in classifica, con quattro punti e senza vittorie. L’incontro annunciato servirà quindi anche a ringraziare l’attuale tecnico e ad analizzare il lavoro svolto, giocatore per giocatore.

Vanoli vorrebbe restare, ma nelle ultime settimane ha compreso che l’addio è l’ipotesi più concreta. Lo ha ammesso anche lui, spiegando che una mancata conferma non sarebbe vissuta come un’ingiustizia, pur ribadendo la felicità di poter continuare il percorso. Il tecnico ha scelto fino alla fine di puntare sui migliori, privilegiando il risultato immediato rispetto alla valorizzazione dei giovani.

Una gestione legata alla necessità di raggiungere la salvezza, ma anche alla volontà di dimostrare il lavoro svolto. Domenica arriverà l’ultimo passaggio per certificare l’obiettivo salvezza. Poi la Fiorentina chiuderà la stagione e inizierà davvero a ripartire. Con ogni probabilità, però, Vanoli e il club viola seguiranno strade diverse. Lo scrive Repubblica.