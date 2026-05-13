Vanoli verso l’addio. Nazione: “Ma entro fine campionato le due parti valuteranno il rinnovo”

L’incontro tra Vanoli e Paratici c’è già stato, l’idea più forte è quella di cambiare mister

Il faccia a faccia (più che interlocutorio) andato in scena nei giorni scorsi tra Paolo Vanoli e la dirigenza della Fiorentina avrà un seguito: entro la fine del campionato - probabile nella settimana che porterà alla gara con l'Atalanta - le parti torneranno ad aggiornarsi per valutare la possibilità di trovare un accordo per estendere l'attuale accordo in scadenza a fine giugno. Al momento però, nonostante le smentite, l'idea più forte all'interno del club non è quella di proseguire con l'allenatore di Varese ma di cambiare guida tecnica. Lo scrive La Nazione.