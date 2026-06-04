Nazione rivela: “Vanoli potrebbe tentare un’avventura all’estero. A breve il saluto della Fiorentina”

Paratici spiegherà la volontà di iniziare un nuovo ciclo con un nuovo mister

Contestualmente è pronto anche il saluto a Paolo Vanoli. Ci sarà un contatto tra il club gigliato e il tecnico varesino nel quale Paratici spiegherà quello che ormai hanno capito tutti, compreso lo stesso Vanoli. La Fiorentina ha apprezzato eccome il suo lavoro, ma con il passare delle settimane si è fatta largo la volontà di iniziare un ciclo nuovo, con un tecnico scevro dalle scorie di una stagione che è stata pesante per tutti, compreso lo stesso tecnico, alla ricerca ormai di una nuova panchina per proseguire la propria carriera. Non mancheranno per lui le ottime referenze di Paratici e Ferrari e non si esclude che possa tentare anche un'avventura all'estero. Di sicuro resterà il legame con la città di Firenze e con i tifosi viola, sancito dal personale tributo dell'ultima notte di campionato. Fondamentalmente è quello il premio salvezza di Vanoli.

Ma come detto la Fiorentina ha voluto voltare pagina. Si attende il via libera dal Sassuolo, poi sarà la volta di organizzare lo sbarco di Grosso al Viola Park e la presentazione alla stampa. L'agenda dei dirigenti viola comincia a farsi fitta. Dopo aver ottenuto l'ok per l'allenatore, Paratici e Ferrari voleranno a New York (nel giro di una settimana) per il confronto sulle strategie estive - budget mercato compreso - con Giuseppe e Catherine Commisso. Al loro ritorno andrà in scena la presentazione del nuovo tecnico (ma è atteso un punto stampa anche con lo stesso Paratici) e con essa comincerà la nuova stagione della Fiorentina. Poi spazio a trattative e affari. Il percorso sarà lungo e tortuoso, con addii dolorosi (Dodo, Gudmundsson) e il nodo Kean da sciogliere. La squadra si radunerà entro il 12 luglio. E da lì in avanti si tornerà a fare sul serio anche in campo. Lo riporta La Nazione.