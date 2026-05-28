Nazione su Vanoli: “Per il club era giusto voltare pagina. Ora lui comincerà a guardarsi intorno”
L'esperienza di Firenze per lui è stata totalmente positiva
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 09:35
Vanoli , tecnico della rimonta salvezza, comincerà invece a guardarsi intorno a caccia di una nuova avventura. L'esperienza di Firenze per lui è stata totalmente positiva. Ha centrato l'obiettivo. Ha ridato un'anima alla squadra e l'ha letteralmente trascinata fuori dalle sabbie mobili. La gente di Firenze glielo ha riconosciuto con il tributo dell'ultima notte di campionato. Ma per il club era giusto voltare pagina. Ricominciare da capo. Una pagina bianca da scrivere.