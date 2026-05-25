Corriere Fiorentino svela: “A ieri Vanoli non aveva ricevuto nessun segnale dalla Fiorentina. Grosso in pole”

La sua posizione verrà chiarita nei prossimi giorni

Capitolo allenatore. A ieri Paolo Vanoli e il suo agente non avevano ancora ricevuto alcun segnale dalla Fiorentina (la cui opzione per prolungargli il contratto scadrà il 30 maggio, ma tutto lascia pensare che almeno la sua posizione possa esser chiarita nei prossimi giorni. E chissà: magari in caso di cambio il blitz negli Usa servirà (anche) per avere il timbro della proprietà sul nome dell’eventuale sostituto. Con Fabrio Grosso che resta decisamente il nome più caldo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.