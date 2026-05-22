Gazzetta non ha dubbi: “Vanoli non verrà riconfermato nonostante l’obiettivo centrato”

In estate sarà rivoluzione

In estate, sarà rivoluzione, perché il mercato estivo (per cui sono stati investiti un ottantina di milioni) non ha funzionato e quello invernale è stato un brodino che ha avuto effetti minimi sul rendimento della squadra.

Il primo a non conoscere ancora il proprio futuro è Paolo Vanoli, che ha preso la Viola ultima e l'ha condotta in un porto sicuro, con una media di 1,37 punti a partita. Obiettivo centrato, come il tecnico ribadisce con orgoglio ogni volta che può, ma difficilmente gli basterà per guadagnarsi la riconferma. L'opzione per prolungare di un altro anno scade il 30 maggio ma il fatto che non sia ancora stata esercitata dimostra che ci sono riflessioni in corso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.