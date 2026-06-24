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Ag. Vanoli sicuro: “Ha fatto un miracolo alla Fiorentina, meritava di restare. Sorpreso dalla mancata conferma”

"Quando cambia il ds so anche che magari vorrebbe continuare con un progetto suo"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 08:54
Ag. Vanoli sicuro: “Ha fatto un miracolo alla Fiorentina, meritava di restare. Sorpreso dalla mancata conferma” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Andrea D'Amico, agente di Paolo Vanoli, ha parlato a Radio Verona: “Sorpreso dalla mancata conferma? Sinceramente sì, se la sarebbe meritata. Quando cambia il ds so anche che magari vorrebbe continuare con un progetto suo. Il fatto che Paratici conoscesse Grosso dai tempi della Juve va in questa direzione, ma Vanoli ha fatto un miracolo e meritava di rimanere”.

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