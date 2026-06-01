Nazione svela: “Vanoli? Avrebbe meritato una comunicazione chiara e definitiva nei giorni scorsi”

In questo momento il tecnico è in attesa. Se salta Grosso la Fiorentina gli farebbe una proposta

In tutto questo è rimasto in attesa da giorni Paolo Vanoli, senza una vera e propria comunicazione ufficiale. Perché se la Fiorentina non riuscisse a chiudere per Grosso tornerebbe a fare una proposta proprio a lui, nonostante che l'opzione di rinnovo automatico del contratto il club viola l'abbia lasciata scadere alla mezzanotte tra sabato e domenica. Scenario oggettivamente ancora poco probabile. E sono in tanti a pensare che il tecnico della salvezza avrebbe meritato un trattamento diverso. Magari una comunicazione chiara e definitiva nei giorni scorsi. Anche per rispetto del lavoro fatto negli ultimi mesi. Lo riporta La Nazione.