Italiano sogna con il suo Bologna: nonostante le cessioni è a soli 3 punti dalla vetta del campionato

Al contrario di quanto sta accadendo alla Fiorentina e a Firenze il Bologna sta vivendo un momento d’oro dopo la vittoria della coppa Italia lo scorso anno. Infatti i rossoblu domenica pomeriggio hanno vinto 2-0 con il Napoli di Conte impartendogli una vera e propria lezione di campo. La classifica adesso sorride al Bologna che è in piena lotta Champions al 5° posto ed è a soli 3 punti dalle capoliste Roma e Inter. C’è sicuramente tanto del lavoro di Vincenzo Italiano. L’ex allenatore della Fiorentina che proprio ieri è tornato in panchina dopo la brutta polmonite è uno dei principali artefici del grande campionato rossoblu. Nonostante le cessioni di Ndoye e Beukema il Bologna è riuscita comunque a mantenere alto il suo livello e non si è accontentata del trofeo vinto lo scorso anno. Vedremo se Italiano e i suoi ragazzi riusciranno a mantenere questo livello è a lottare per qualcosa di inatteso e incredibile