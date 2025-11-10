10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Italiano sogna con il suo Bologna: nonostante le cessioni è a soli 3 punti dalla vetta del campionato

News

Italiano sogna con il suo Bologna: nonostante le cessioni è a soli 3 punti dalla vetta del campionato

Redazione

10 Novembre · 11:54

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 11:54

TAG:

ACF FiorentinaBolognaItaliano

Condividi:

di

Al contrario di quanto sta accadendo alla Fiorentina e a Firenze il Bologna sta vivendo un momento d’oro dopo la vittoria della coppa Italia lo scorso anno. Infatti i rossoblu domenica pomeriggio hanno vinto 2-0 con il Napoli di Conte impartendogli una vera e propria lezione di campo. La classifica adesso sorride al Bologna che è in piena lotta Champions al 5° posto ed è a soli 3 punti dalle capoliste Roma e Inter. C’è sicuramente tanto del lavoro di Vincenzo Italiano. L’ex allenatore della Fiorentina che proprio ieri è tornato in panchina dopo la brutta polmonite è uno dei principali artefici del grande campionato rossoblu. Nonostante le cessioni di Ndoye e Beukema il Bologna è riuscita comunque a mantenere alto il suo livello e non si è accontentata del trofeo vinto lo scorso anno. Vedremo se Italiano e i suoi ragazzi riusciranno a mantenere questo livello è a lottare per qualcosa di inatteso e incredibile

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio