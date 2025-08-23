Roma Bologna la decide Wesley: sorride Gasperini, Italiano perde Immobile e la partita

La Roma batte il Bologna all’Olimpico in una gara intensa e ricca di occasioni, ma decisa da un solo gol. Esordio amaro per Italiano

Parte nel migliore dei modi il cammino in campionato della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. La compagine giallorossa infatti, supera per 1-0 il Bologna e lo fa davanti ai propri tifosi all’Olimpico e grazie ad una rete di Wesley, ovvero uno dei rinforzi arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato. Una partita che ha visto i capitolini partire forte e mettere subito le cose in chiaro. Fin dai primi minuti infatti si è vista quella velocità e quella aggressività tipica del gioco del ‘Gasp’, che ha permesso di guadagnare metri in campo e spostare la contesa soprattutto dalle parti dell’area degli ospiti.

Grande protagonista del primo quarto d’ora è stato soprattutto Evan Ferguson che, scelto per guidare l’attacco, in ben tre occasioni si è reso pericoloso sfiorando il vantaggio. La prima rete a gonfiarsi è stata però quella della porta difesa da Svilar, quando Orsolini ha depositato comodamente un pallone offerto da Immobile, il goal è stato però giustamente annullato al 16’ per una netta posizione di fuorigioco dell’ex capitano della Lazio. Al 23’ la risposta della Roma è affidata a Cristante che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Soulé, salta meglio di tutti ma viene fermato dal palo. Alla mezz’ora termina la partita di Immobile che, a seguito di uno scatto, riporta un problema muscolare. I ritmi della gara intanto si sono leggermente abbassati ed il finale di prima frazione non offre più grandi emozioni.

Nel secondo tempo si riparte forte e questa volta ad essere fermato dai legni è Castro che colpisce la traversa con una sorta di tiro-cross, approfittando del non perfetto posizionamento di Svilar. Al 53’ il vantaggio della Roma: apertura di Cristante a premiare Wesley, il brasiliano stoppa il pallone a rientrare e, quando ormai l’occasione sembra sfumata, viene ‘premiato’ da un assist involontario Lucumi per poi trafiggere, da distanza ravvicinata, Skorupski con un destro preciso. Il Bologna prova a reagire con Orsolini, ma al 52’ è Koné, servito da Ferguson, a sciupare in maniera clamorosa l’occasione del raddoppio. La gara resta vibrante anche dopo la girandola dei cambi che, tra gli altri, ha per protagonista anche un Paulo Dybala che, a pochi istanti dal suo ingresso, chiama subito il portiere avversario all’intervento. La Joya nel finale prova ancora ad incidere servendo a Dovbyk un ottimo pallone che non viene sfruttato e dunque il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale.

La Roma e Gasperini possono sorridere, i primi tre punti sono in cascina. Per Vincenzo Italiano un esordio amaro.

Lo riporta goal.com