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Roma Bologna la decide Wesley: sorride Gasperini, Italiano perde Immobile e la partita

La Roma batte il Bologna all’Olimpico in una gara intensa e ricca di occasioni, ma decisa da un solo gol. Esordio amaro per Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2025 23:02
Roma Bologna la decide Wesley: sorride Gasperini, Italiano perde Immobile e la partita -
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Parte nel migliore dei modi il cammino in campionato della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. La compagine giallorossa infatti, supera per 1-0 il Bologna e lo fa davanti ai propri tifosi all’Olimpico e grazie ad una rete di Wesley, ovvero uno dei rinforzi arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato. Una partita che ha visto i capitolini partire forte e mettere subito le cose in chiaro. Fin dai primi minuti infatti si è vista quella velocità e quella aggressività tipica del gioco del ‘Gasp’, che ha permesso di guadagnare metri in campo e spostare la contesa soprattutto dalle parti dell’area degli ospiti.

Grande protagonista del primo quarto d’ora è stato soprattutto Evan Ferguson che, scelto per guidare l’attacco, in ben tre occasioni si è reso pericoloso sfiorando il vantaggio. La prima rete a gonfiarsi è stata però quella della porta difesa da Svilar, quando Orsolini ha depositato comodamente un pallone offerto da Immobile, il goal è stato però giustamente annullato al 16’ per una netta posizione di fuorigioco dell’ex capitano della Lazio. Al 23’ la risposta della Roma è affidata a Cristante che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Soulé, salta meglio di tutti ma viene fermato dal palo. Alla mezz’ora termina la partita di Immobile che, a seguito di uno scatto, riporta un problema muscolare. I ritmi della gara intanto si sono leggermente abbassati ed il finale di prima frazione non offre più grandi emozioni.

Nel secondo tempo si riparte forte e questa volta ad essere fermato dai legni è Castro che colpisce la traversa con una sorta di tiro-cross, approfittando del non perfetto posizionamento di Svilar. Al 53’ il vantaggio della Roma: apertura di Cristante a premiare Wesley, il brasiliano stoppa il pallone a rientrare e, quando ormai l’occasione sembra sfumata, viene ‘premiato’ da un assist involontario Lucumi per poi trafiggere, da distanza ravvicinata, Skorupski con un destro preciso. Il Bologna prova a reagire con Orsolini, ma al 52’ è Koné, servito da Ferguson, a sciupare in maniera clamorosa l’occasione del raddoppio. La gara resta vibrante anche dopo la girandola dei cambi che, tra gli altri, ha per protagonista anche un Paulo Dybala che, a pochi istanti dal suo ingresso, chiama subito il portiere avversario all’intervento.  La Joya nel finale prova ancora ad incidere servendo a Dovbyk un ottimo pallone che non viene sfruttato e dunque il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale.

La Roma e Gasperini possono sorridere, i primi tre punti sono in cascina. Per Vincenzo Italiano un esordio amaro.

Lo riporta goal.com

 

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