Italiano oggi incontrerà il Bologna per il rinnovo ma presto potrebbe arrivare un offerta dal Milan

Giornata decisiva per il futuro di Vincenzo Italiano. E' il programma quest'oggi un incontro tra i vertici del club emiliano e l'allenatore che 51 anni dopo l'ultima volta ha riportato la Coppa Italia...

Giornata decisiva per il futuro di Vincenzo Italiano. E' il programma quest'oggi un incontro tra i vertici del club emiliano e l'allenatore che 51 anni dopo l'ultima volta ha riportato la Coppa Italia in città. L'obiettivo è blindarlo, prolungare il contratto scadenza 2026 e riconoscergli un aumento salariale.

Un accordo già nelle prossime ore è possibile, anche perché Italiano arrivato la scorsa estate dopo tre stagioni alla Fiorentina ha più volte dichiarato di trovarsi bene sulla panchina rossoblù. Occhio però al Milan che ieri ha dato un'accelerata importante alla questione Direttore Sportivo. Assodato che Sergio Conceicao verrà congedato dopo l'ultima di campionato, in casa rossonera è caccia al nuovo tecnico e oggi quello di Italiano è il nome in cima alla lista del Milan. Un'offerta ufficiale potrebbe arrivare presto, con Igli Tare che avrà il compito di risolvere in fretta la questione allenatore e provare innanzitutto a convincere il manager nato a Karsruhe che da mesi è nei pensieri del CEO Giorgio Furlani.

Oltre a Italiano resta in lista Massimiliano Allegri, ma il manager livornese è oggi il primo indiziato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte dovesse quest'ultimo lasciare Napoli dopo una sola stagione. L'altro nome è quello di Maurizio Sarri, candidatura che sta perdendo forza visto l'arrivo del dirigente albanese. Negli scorsi giorni Italiano sulla sua permanenza a Bologna si era espresso così: "Con la società c'è un rapporto fantastico, poi ci siamo visti un po' di tempo fa rimanendo d'accordo che a bocce ferme ci saremmo seduti e avremmo discusso del futuro. Con calma, con tutta serenità lo faremo. Ora pensiamo a gioire". Lo scrive Tuttomercatoweb