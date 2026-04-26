Giaccherini: “Italiano ha fatto bene alla Fiorentina e al Bologna, per me è arrivato il momento per una grande”

Giaccherini ha parlato di Italiano e di come potrà essere il suo futuro

Giaccherini a Dazn parla dell’allenatore del Bologna Italiano e del suo possibile futuro: “Il ciclo di Italiano al Bologna è finito. Ha fatto molto bene sia alla Fiorentina che al Bologna con varie finali e qualche trofeo. Forse è arrivato il momento di una squadra blasonata per avere più stimoli.”