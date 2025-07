Da Bologna: “Italiano vorrebbe riabbracciare Beltran. Tra le ipotesi sulla trequarti anche l’argentino della Fiorentina”

La testata giornalistica Bologna Sport News ha fatto il punto della situazione sul calciomercato felsineo, parlando dei movimenti in entrata e in uscita, analizzando un nome su tutti che riguarda la Fiorentina, stiamo parlando dell’attaccante argentino Lucas Beltran, più volte accostato al ritorno in patria con il River Plate. Vincenzo Italiano riabbraccerebbe volentieri il suo ex giocatore, che ha più volte utilizzato sulla trequarti. Idea che porterebbe un giocatore tecnico e con visione di gioco al Bologna. Il sudamericano è stato richiesto espressamente dal tecnico rossoblù, tuttavia il Bologna studia soluzioni alternative come Suslov del Verona e Schmid del Werder Brema.