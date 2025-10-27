“In estate sottovalutati i principi di gioco, Pioli è più vicino al calcio di Italiano che a Palladino”

Alessandro Bocci, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento complicato della Fiorentina, attualmente lontana dalle posizioni di classifica che ci si aspettava a inizio stagione. “Non dovrebbe stare in quella posizione in classifica la Fiorentina”, ha esordito Bocci.

Il giornalista ha poi individuato nella sfera mentale uno dei principali problemi della squadra di Pioli: “Ad ora, la Fiorentina non mi sembra una squadra con personalità. Credo che sia un problema di condizione psicologica, che a sua volta inficia sulla condizione fisica. C’è troppo spazio tra un reparto e un altro poi, così non si va da nessuna parte.”

Parlando dei singoli, Bocci si è soffermato su Gosens, sottolineando il suo evidente calo di rendimento: “Secondo me non sta bene, non si spiega sennò il suo calo. Come lui altri giocatori stanno deludendo. Credo, poi, che questa estate tutti abbiamo sottovalutato i principi di gioco: il calcio di Pioli è più vicino a quello di Italiano, non è andato in continuità con l’idea di gioco di Palladino.”

Infine, un’analisi sul centrocampo viola e su cosa servirebbe per ritrovare equilibrio e sostanza: “Servirebbe Kone della Roma a centrocampo, serve sostanza e fisicità nella mediana viola. Detto questo, ad ora a centrocampo metterei Fazzini, Nicolussi Caviglia e Fagioli, anche se contro il Bologna quest’ultimo è stato estremamente deludente.”