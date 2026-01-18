Italiano: “Ho i brividi vedendo le foto di Commisso, perdiamo un uomo che era umile e buono”

Italiano ha parlato al termine di bologna-Fiorentina ai microfoni di DAZN ricordando Commisso e analizzando la partita, queste le sue parole:

“Il primo tempo è stato troppo negativo, abbiamo buttato via 45 minuti inspiegabilmente. Dopo Verona pensavo che con quell’inerzia potevamo indirizzarla. Nel secondo tempo potevamo pareggiarla ma dopo un primo tempo così non ti permette di vincere. Un merito alla Fiorentina che ha fatto un ottimo primo tempo.

Giovedì abbiamo vinto facendo una grande Verona non è una questione di condizione psico fisica. Non siamo stati così intenti e oggi è venuto fuori, facevamo fatica ad arrivare su Ndour e sul loro giro palla. Poi i cambi sono entrati bene ma se butti via un tempo si complica tutto.

Adesso ho i brividi vedendo le foto di Commisso. Una persona fantastica, umile. Arrivava al centro sportivo e ti abbracciava senza mai farti pesare niente. Perdiamo un grande uomo di sport. Sono rimasto impressionato dalla sua passione e il suo amore per i colori viola. Un uomo così umile e appassionato, buono con tutti . Io un presidente di una squadra di calcio così.. si perde un grande uomo di altri tempi. Non c’era una volta che arrivava da New York senza sua moglie, erano inseparabili. Questa bontà e umiltà con tutto quello che hanno costruito e che avevano dietro. Voglio parlare con Catherine nei prossimi giorni e gli ho già mandarto un messaggio, dopo quei 3 anni li. Mia mamma si chiama Caterina e ogni volta che arrivava me lo ricordava e mi chiedeva come stava. Gli sono vicino”