Italiano se la prende con il calciomercato ancora aperto: "Una follia totale, ma non si risolve"

Il tecnico critica l'influenza del mercato sulle prestazioni dei giocatori, alludendo all'errore di Lucumí che ha deciso la sfida con la Roma

Nel post partita dell’Olimpico, dopo la sconfitta del suo Bologna contro la Roma di Gasperini, Vincenzo Italiano non ha nascosto il proprio disappunto per le dinamiche legate al calciomercato, che secondo lui continuano a influenzare negativamente il rendimento dei giocatori.

Senza mai citare direttamente Lucumí, protagonista in negativo dell'episodio che ha portato al gol decisivo di Wesley, l’allenatore rossoblù ha lasciato intendere come certe situazioni extracampo possano condizionare le prestazioni:

"Non parlo delle situazioni, c'è tempo per preparare le gare. Non vedo perché gli allenatori debbano avere queste difficoltà: è una follia totale, ma non si può risolvere. Qualcuna perderà punti, altri avranno difficoltà nel presentare giocatori concentrati sul campo. Amen."

Parole che suonano come una denuncia indiretta al sistema, incapace di tutelare squadre e tecnici durante la fase calda del mercato estivo. E il riferimento a Lucumí, autore dello sfortunato assist involontario per Wesley, sembra tutt'altro che casuale.