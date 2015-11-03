Notizie Lucumi Fiorentina

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Infortunio muscolare per Lucumì in Como-Bologna, a rischio la gara contro la Fiorentina

10 gennaio 2026 15:45

Italiano se la prende con il calciomercato ancora aperto: "Una follia totale, ma non si risolve"

23 agosto 2025 23:57

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