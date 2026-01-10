Infortunio muscolare per Lucumì in Como-Bologna, a rischio la gara contro la Fiorentina

Nel corso del match contro il Como, Lucumì è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio che ha destato non poca preoccupazione nello staff tecnico guidato da Italiano. Il difensore del Bologna ha subito un infortunio durante il primo tempo, costringendo l’allenatore ad optare per la sostituzione forzata. Al posto di Lucumì, l’allenatore rossoblù ha deciso di far entrare Vitik al 26′ minuto.

Nelle prossime ore verranno fissati gli esami strumentali del caso per definire l’entità dell’infortunio e per stabilire i tempi di recupero, è dunque a rischio la gara contro la Fiorentina.