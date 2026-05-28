Niente Italiano al Napoli? Il retroscena di Pedullà: "L'entourage aveva chiesto di aspettare, ADL aveva fretta"
Nell'incontro di martedì il Napoli gli aveva chiesto di fare una bozza di accordo prima di incontrare il Bologna
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 19:30
Alfredo Pedullà noto esperto di mercato, su X, ha scritto il seguente post: "Retroscena Italiano: nell’incontro di martedì il Napoli gli aveva chiesto di fare una bozza di accordo prima di incontrare il Bologna. L’entourage aveva chiesto di aspettare, De Laurentiis aveva fretta di chiudere e sapeva che il club rossoblù lo avrebbe liberato. Stamattina la svolta Allegri come raccontato in esclusiva e con pioggia di conferme subito dopo".