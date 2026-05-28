Niente Italiano al Napoli? Il retroscena di Pedullà: "L'entourage aveva chiesto di aspettare, ADL aveva fretta"

Nell'incontro di martedì il Napoli gli aveva chiesto di fare una bozza di accordo prima di incontrare il Bologna

Alfredo Pedullà noto esperto di mercato, su X, ha scritto il seguente post: "Retroscena Italiano: nell’incontro di martedì il Napoli gli aveva chiesto di fare una bozza di accordo prima di incontrare il Bologna. L’entourage aveva chiesto di aspettare, De Laurentiis aveva fretta di chiudere e sapeva che il club rossoblù lo avrebbe liberato. Stamattina la svolta Allegri come raccontato in esclusiva e con pioggia di conferme subito dopo".