Orsi su Fiorentina-Bologna: ” Italiano sfida Pioli per la prova di maturità. L’ambiente sarà caldissimo”

L’ex portiere , Fernando Orsi , ha parlato durante un’intervista de ‘Il Resto del Carlino‘ della partita in programma domenica al franchi tra Bologna e Fiorentina, partendo dalle condizioni di Vincenzo Italiano: “L’assenza di Vincenzo pesa ma quello rossoblù è un gruppo eccezionale: i giocatori hanno seguito Niccolini come se fosse il primo allenatore e questo è molto importante per raggiungere certi obbiettivi. Adesso arriva il derby dell’appennino, Italiano contro Pioli, partita difficile dal punto di vista psicologico contro una Fiorentina in difficoltà: Sarà una sfida difficile,i viola vivono un momento drammatico e ci sarà un ambiente duro, ma penso che il Bologna abbia acquisito una certa mentalità e inoltre è abituato a giocare ogni tre giorni. Per diventare una squadra di alto livello devi abituarti a mantenere la stessa concentrazione sempre. A Bucarest c’erano 7-8 giocatori diversi rispetto a Cagliari e significa che Italiano può variare con una rosa lunga. Sarà una prova di appello importante”