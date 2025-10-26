26 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:08

Bucchioni: "La formazione è quella più logica, per il Bologna l'assenza di Italiano inciderà"

News

Bucchioni: “La formazione è quella più logica, per il Bologna l’assenza di Italiano inciderà”

Redazione

26 Ottobre · 17:23

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 17:23

Bologna Bucchioni Fiorentina Gudmundsson Italiano Pioli

di

Bucchioni vede una squadra finalmente equilibrata col doppio play ma chiede il salto di qualità agli esterni e a Gudmundsson

Queste le considerazioni di Enzo Bucchioni nel prepartita di Fiorentina-Bologna ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

La formazione è quella annunciata, mi aspetto che Gudmundsson inizi finalmente ad incidere. A Vienna si è vista finalmente una Fiorentina in palla col doppio play soprattutto che ha regalato equilibrio. Gli esterni Gosens e Dodo sono al di sotto per ora delle loro possibilità, devono anche loro salire di rendimento. La  squadra ripeto è quella piu logica. Bisogna diffidare da uno come italiano anche se ai rossoblu mancherà la sua interpretazione totale della partita e la sua assenza inciderà. Il Bologna si sa e’ un avversario complicato con Cambiaghi ed Orsolini che sull’esterno fanno la differenza. Speriamo di ritrovare la vera Fiorentina

 

