Bucchioni: “La formazione è quella più logica, per il Bologna l’assenza di Italiano inciderà”

Queste le considerazioni di Enzo Bucchioni nel prepartita di Fiorentina-Bologna ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“La formazione è quella annunciata, mi aspetto che Gudmundsson inizi finalmente ad incidere. A Vienna si è vista finalmente una Fiorentina in palla col doppio play soprattutto che ha regalato equilibrio. Gli esterni Gosens e Dodo sono al di sotto per ora delle loro possibilità, devono anche loro salire di rendimento. La squadra ripeto è quella piu logica. Bisogna diffidare da uno come italiano anche se ai rossoblu mancherà la sua interpretazione totale della partita e la sua assenza inciderà. Il Bologna si sa e’ un avversario complicato con Cambiaghi ed Orsolini che sull’esterno fanno la differenza. Speriamo di ritrovare la vera Fiorentina”