Italiano in dubbio per la partita di Firenze dopo la polmonite. Vorrebbe esserci, i medici lo frenano”

Vincenzo Italiano potrebbe esserci per la sfida contro la Fiorentina, anche se ancora in dubbio. Proverà a sedersi in panchina anche per essere salutato dai suoi ex tifosi. Bologna contro Fiorentina non è solo una partita di campionato, è presente contro passato e ovviamente il mister non vuole perdersi la partita da bordocampo, dopo la brutta polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Non sarebbe il primo ritorno per lui: a maggio il tecnico si presentò da fresco vincitore della Coppa Italia e “lasciò” tre punti alla sua ex squadra. Stavolta la posta in palio e la storia saranno diverse, tuttavia i medici al momento frenano Italiano, suggerendo un rientro in settimana. Il dubbio sul tecnico si scioglierà probabilmente a ridosso della gara.