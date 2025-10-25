25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Italiano in dubbio per la partita di Firenze dopo la polmonite. Vorrebbe esserci, i medici lo frenano”

Foto Massimo Paolone/LaPresse 5 dicembre 2021 Bologna, Italia sport calcio Bologna vs Fiorentina - Campionato di calcio Serie A TIM 2021/2022 - stadio Renato Dall'Ara Nella foto: Vincenzo Italiano (ACF Fiorentina) osserva Photo Massimo Paolone/LaPresse December 5, 2021 Bologna, Italy sport soccer Bologna vs Fiorentina - Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 - Renato Dall'Ara stadium In the pic: Vincenzo Italiano (ACF Fiorentina) looks on

25 Ottobre · 15:08

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 15:08

Non sarebbe il primo ritorno per lui: a maggio il tecnico si presentò da fresco vincitore della Coppa Italia e "lasciò" tre punti alla sua ex squadra

Vincenzo Italiano potrebbe esserci per la sfida contro la Fiorentina, anche se ancora in dubbio. Proverà a sedersi in panchina anche per essere salutato dai suoi ex tifosi. Bologna contro Fiorentina non è solo una partita di campionato, è presente contro passato e ovviamente il mister non vuole perdersi la partita da bordocampo, dopo la brutta polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Non sarebbe il primo ritorno per lui: a maggio il tecnico si presentò da fresco vincitore della Coppa Italia e “lasciò” tre punti alla sua ex squadra. Stavolta la posta in palio e la storia saranno diverse, tuttavia i medici al momento frenano Italiano, suggerendo un rientro in settimana. Il dubbio sul tecnico si scioglierà probabilmente a ridosso della gara.

