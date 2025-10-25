Kean decise l’ultima sfida viola col Bologna: Ancora adesso l’ultima vittoria in A della Fiorentina in casa

La Fiorentina affronterà domani il Bologna con cui ha una lunga rivalità data dalla vicinanza geografica che ha dato vita al derby dell’Appennino. Questa sfida ha origini antiche e anche domani sarà importante per entrambe con i viola alla ricerca del primo successo in campionato dopo 7 turni ed ultimi, mentre il Bologna vola nei piani alti della classifica dopo la vittoria di Cagliari.

In totale al Franchi si ricordano 79 sfide con 42 successi gigliati e, anche nel 1978 dopo 7 turni, i viola non avevano ancora vinto e ottennero i 3 punti proprio con gli emiliani all’ottava. Inoltre, proprio contro il Bologna nello scorso maggio la Fiorentina ha vinto l’ultima partita in casa finora finita 3-2 grazie a Kean dopo il ritorno di Italiano con la Coppa Italia.

Altri precedenti a Firenze recenti risalgono al gennaio 2024 quando la Fiorentina eliminò gli uomini di Motta ai rigori in Coppa Italia e la vittoria del novembre 2023 per 2-1 con Bonaventura e Nico Gonzalez, gli emiliani non vincono dal febbraio del 2023 quando espugnarono il Franchi per 2-1 grazie ad Orsolini e Posch dopo il pareggio di Saponara.

L’ultimo pareggio risale al 2021 con i viola di Prandelli che pareggiarono 0-0 una sfida avara di emozioni in una stagione deludente chiusa con la salvezza dopo il ritorno di Iachini. Fiorentina-Bologna è una gara sentita da sempre anche sugli spalti con cori e striscioni che hanno acceso ogni anno la rivalità e come avverrà anche domani.