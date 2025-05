Gazzetta dello Sport: “Italiano-Bologna, rinnovo fino al 2027: sarà il più pagato della storia del club”

Vincenzo Italiano e il Bologna continueranno il loro percorso insieme fino al 30 giugno 2027. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, ma l’intesa tra le parti è ormai raggiunta. L’accordo ha superato le prime indiscrezioni che ipotizzavano una scadenza al 2028: si tratta infatti di un contratto completamente nuovo, non di un semplice rinnovo.

L’intesa prevede un sistema di bonus progressivi che permetterà al tecnico di superare quota 3 milioni di euro lordi a stagione. I premi sono legati sia alla crescita e valorizzazione dei calciatori, sia al raggiungimento di obiettivi sportivi, come la conquista di Coppa Italia e Supercoppa, l’avanzamento in Europa League e il posizionamento in campionato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata esclusa l’opzione per un ulteriore anno fino al 2028: un eventuale prolungamento sarà valutato più avanti. Con questo nuovo accordo, Italiano – originario di Karlsruhe – diventerà l’allenatore più pagato nella storia del club felsineo.