Italiano lontano ma presente, l’uomo più atteso sta meglio ma salterà Fiorentina-Bologna

Vincenzo Italiano sta meglio ma quanto meglio? Tanto da poter essere dimesso anche ieri? Forse si, forse no ma alla fine i sanitari del reparto di pneumologia del Sant’Orsola, diretto al professor Stefano Nava, d’accordo anche con il dottor Gianni Nanni e il dottor Giovanni Sisca, hanno deciso di trattenerlo. Anche perché cosa sarebbe accaduto nel caso in cui Italiano ieri avesse potuto lasciare l’ospedale? Magari non sarebbe riuscito a rinunciare alla trasferta di Firenze, non volendo perdere quella che è la sua partita?

Certo, anche per questo motivo, tutti hanno convenuto che non sarebbe stato assolutamente il caso di dimetterlo, e proprio per il suo bene è come se lo avessero blindato, anche perc consentirgli di concludere la terapia antibiotica che dal primo giorno di ricovero gli è stata somministrata. A questo punto quando Italiano potrà lasciare il Sant’Orsola?

A meno di contrattempi diciamo un paio di giorni, forse tre, anche se questo non significa che sicuramente sarà in panchina mercoledì prossimo al Dall’Ara contro il Torino, non dimenticando tra l’altro come la partita sia in programma alle 20:45. Ecco, se i tempi dovessero essere confermati, Italiano andrebbe allo stadio, anche perché chi potrebbe fermarlo, ma resterebbe negli spogliatoi evitando la temperatura rigida evitando magari di agitarsi e anche di sudare in panchina.

Come era accaduto il giorno prima di Steaua Bucarest – Bologna ieri Italiano ha parlato in video chiamata prima con il suo braccio destro e amico Daniel Niccolini, poi con la squadra. Alla quale ha sottolineato quelle che saranno le insidie che dovrà vivere al Franchi, rendendosi perfettamente conto di come la Fiorentina voglia farle a tutti i costi la festa per quella che è la sua classifica povera di punti. Se vi ricordate il Bologna giocò a Firenze tre giorni dopo la vittoria della Coppa Italia, e se è esagerato direi che scese in campo con le infradito, di sicuro non ebbe l’atteggiamento giusto. Della serie: oggi per sperare di portare via un risultato positivo i rossoblù dovranno costruire una prestazione estremamente seria, giocando con grande intensità e aggredendo alto i viola, ma attenzione, senza lasciare tanta profondità a Moise Kean e al suo compagno di banco, sia chi sia, che poi è proprio quello che spera che avvenga Stefano Pioli. In pratica il discorso è uno solo: se il Bologna giocherà da vero Bologna, poco ma sicuro anche la Fiorentina vivrà di affanni, in caso contrario per la squadra rossoblù sarà una domenica di enorme sofferenza.

Perché è vero chei l Bologna ha sempre un’identità marcata, e in questo senso poco importa che Italiano faccia anche rotazioni ampie, ma è altrettanto vero che un conto è portare dentro il campo la tavola dei comandamenti dettata dallo stesso Italiano e un altro conto è essere leziosi e superficiali. Certo, quello che è successo giovedì a Bucarest è molto indicativo: fino a quando il Bologna è stato con la testa dentro la partita lo Steaua non è esistito, poi quando ha pensato che i giochi fossero chiusi ecco che i rumeni sono diventati pericolosi e solo Skorupski ha evitato che la frittata andasse in cottura. Potete scommetterci che oggi nella riunione tecnica Italiano picchierà molto su questo tasto, tenendo presente quanto già gli bruci non poterci essere, figuratevi se poi quella che è la sua partita il Bologna finisse addirittura per perderla come riporta l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”: