Fenucci (Bologna): “I nostri segreti? il calcio di Italiano, 19 scout e una società strutturata”

Questo pomeriggio, al Social Football Summit in corso a Torino, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha dedicato parole di grande apprezzamento al tecnico rossoblù Vincenzo Italiano, soffermandosi sul percorso della squadra e sul valore del progetto tecnico. Le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb, mettono in luce la filosofia adottata dal club negli ultimi anni.

“Ho sempre avuto una tendenza ad avere allenatori che proponessero gioco, sono stato l’unico penso ad assumere tre volte Zeman. Arrivava in un momento non facile: aveva fatto bene a Firenze e aveva gestito bene la Fiorentina con più competizioni ed era quello che ci serviva. Aveva un modello diverso da Thiago Motta ma sempre propositivo, noi volevamo portare un calcio divertente perché la piazza lo apprezza. La bravura di Italiano è stata convincere un gruppo che si era affermato a sposare le sue idee di gioco e lo ha fatto dopo due mesi complicati poi la squadra ha assimilato i concetti. Giochiamo un calcio che è di livello europeo e dovrebbe essere di stimolo anche alle altre squadre”.

Fenucci ha poi approfondito il tema della struttura societaria, sottolineandone l’importanza per la continuità dei risultati e la crescita complessiva del club:

“Se uno guarda ai risultati viene fuori che gli ultimi anni sono stati gestiti bene. Il nostro calcio è un calcio che collega i risultati ai ricavi, partecipare alle coppe europee aumenta i ricavi e crea un plusvalore dei giocatori. Il clima interno non è diverso: siamo una società dove al centro ci sono le persone. Saputo è un imprenditore e dice: il focus è sulle persone e su questo è sempre molto attento, al legame e alle relazioni interne. C’è una società strutturata, io Di Vaio, Sartori, 19 scout, vediamo più di 1400 partite. Abbiamo una piattaforma con tutti i provider di dati ci convergono ed è utilizzata dal settore tecnico, più il lavoro dei 19 scout, abbiamo dei processi interni per la valutazione dei giocatori”.