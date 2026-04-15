Futuro di Italiano in bilico. Moretto svela: "E' molto apprezzato da diversi club di Serie A"

Il futuro di Italiano resta incerto: l’allenatore del Bologna sarebbe tra i nomi da monitorare in vista di possibili cambi sulle panchine di serie A e Nazionale

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Vincenzo Italiano, attualmente alla guida del Bologna. Il nome dell’ex tecnico della Fiorentina, nonostante le dichiarazioni di continuità, continua a circolare con insistenza sul mercato.

Secondo quanto raccolto da Moretto, Italiano resta un profilo da monitorare con grande attenzione in vista della prossima estate, soprattutto nel caso in cui si inneschi un vero e proprio effetto domino tra le panchine. L’allenatore è molto apprezzato da diversi club italiani e potrebbe rientrare in diverse soluzioni, anche in ottica di un possibile rinnovamento più ampio.

Attualmente legato al Bologna da un contratto fino al 2027, con un ingaggio superiore ai tre milioni di euro a stagione, Italiano rappresenta una delle figure più stimate del panorama italiano. Il suo nome, infatti, viene accostato a più realtà e potrebbe diventare centrale qualora si aprissero scenari importanti, anche legati alla panchina della Nazionale.

Situazione in evoluzione, dunque, con Italiano che resta uno dei tecnici più osservati in vista della prossima stagione.