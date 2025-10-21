21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:27

Italiano ricoverato al Sant'Orsola per una polmonite: l'ex tecnico viola salterà Fiorentina-Bologna

Redazione

21 Ottobre

Il Bologna con una nota sul suo sito ufficiale ha dato degli aggiornamenti sull’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, ricoverato al Sant’Orsola per una polmonite, questa la nota del club:

“Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica.
L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club.”

A Italiano gli auguri di pronta guarigione anche da tutta la redazione di Labaro Viola

