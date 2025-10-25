Beneforti: “La Fiorentina farà fatica col Bologna. Italiano è migliorato dopo l’esperienza a Firenze”

Claudio Beneforti, giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto al Pentasport per analizzare il Bologna di Vincenzo Italiano in vista della partita di domani contro la Fiorentina.

“Il Bologna sta bene a livello di risultati. A Cagliari ha giocato bene, a Bucarest ha dominato un tempo e nel secondo ha faticato un po’ perché pensava la partita fosse in discesa. Se il Bologna sarà come nei primi 35 minuti di Bucarest, la Fiorentina farà fatica; se invece sarà come nel secondo tempo, Pioli potrà stare più sereno. Italiano è un bravissimo allenatore, lo era anche a Firenze. Il tempo ti migliora e insegna. Ora non gioca più con la difesa alta come allora. Ruota molto i giocatori, ma chiunque scenda in campo sa cosa fare e come farlo. Il Bologna a Firenze non si schiererà basso, se dovesse farlo sarà perché la Fiorentina glielo imporrà. Immobile era al primo posto nelle gerarchie, ma poi si è infortunato. Ora Castro e Dallinga stanno crescendo e dimostrando di meritare il posto. La squadra ha potenzialità ancora da esprimere con giocatori come Zortea, Pobega e Rowe. La società è convinta di avere un Bologna più forte dello scorso anno”.