Pupo: "Gli arbitri ci hanno fatto un regalo? Con tutto quello che ci è stato rubato in passato..."

Enzo Ghinazzi in arte Pupo, noto cantante e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Le accuse di Gasperini? Nessuno nel mondo del calcio può ergersi a moralista".Prosegue su Chies...

Enzo Ghinazzi in arte Pupo, noto cantante e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Le accuse di Gasperini? Nessuno nel mondo del calcio può ergersi a moralista".

Prosegue su Chiesa: "È un ragazzo straordinario, gioca e dà l'anima. Ha accentuato una caduta come fanno tutti. Neanche se ne dovrebbe parlare di queste cose. Eticamente è come perdere tempo nei minuti finali. Il mondo del calcio è pieno di scandali e situazioni peggiori, eppure si apre un caso solo perché c'è di mezzo la Fiorentina".

Spende alcune parole di elogio per il giovane calciatore al centro delle polemiche: "Chiesa è un orgoglio nostro, non voglio sentirne parlare così".

Conclude sull'arbitraggio: "L'arbitro ci ha fatto un regalo? Con tutto quello che ci hanno rubato… Gasperini prima di parlare deve pensarci mille volte. Se fossero andati al Var quel rigore probabilmente non c'era, ma non si deve dire che Chiesa è un furbetto".