Pupo promette: “Non sono la Ferilli, se Fiorentina vince un trofeo canto con Commisso e Biraghi”

Il cantante e grande tifoso viola Pupo, ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole:

“Contro il Genoa dobbiamo essere umili e concentrati, adesso in Coppa Italia incontreremo l’Atalanta e credo che in partita secca possiamo battere chiunque. Questa è una squadra che mi piace e mi fa divertire, la guardo sempre fino all’ultimo minuto, anche contro il Torino l’ho fatto… Vlahovic? Il più forte di tutto il campionato, Commisso deve tenerlo oppure trovare un altro cosi. Dragowski? Ha dei limiti, servono rinforzi per l’Europa. Cosa faccio per vincere un trofeo? Non solo Sabrina Ferilli e non posso fare spogliarelli, farei una bella festa canora con tutte le canzoni che parlano di Firenze e poi vorrei una reunion con tutti i campioni che hanno fatto grande la Fiorentina, da Baggio a Batistuta fino ad Antognoni che anche se è fuori dalla società rappresenta la Fiorentina, farei anche un duetto con Commisso che conoscevo già grazie ai miei tour in America, e un duetto lo farei anche con Biraghi, che trovo empatico, forte e spiritoso”

LE ULTIME DI FORMAZIONI VERSO IL GENOA