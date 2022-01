Dragowski e Italiano a confronto, polacco resta il titolare in porta. Saponara in vantaggio su Ikonè

Secondo quanto riportato da Radio Bruno questa sera contro il Genoa dovrebbe giocare Dragowski, in settimana ci sono stati diversi confronti tra il tecnico italiano e il portiere polacco, con l’allenatore viola che ha ribadito la sua fiducia al portiere che rimane il titolare della Fiorentina. In difesa dovrebbe tornare Odriozola e al centro della difesa al posto di Quarta toccherà a Igor. A centrocampo Maleh favorito su Castrovilli e Duncan, e rimane la possibilità di Pulgar che dà un turno di riposo a Torreira, in avanti Saponara più di Ikonè e Callejon, con Nico Gonzalez e Vlahovic sicuri del posto.

