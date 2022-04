Polemiche su Pupo per aver detto: “Rutti e peti liberi indirizzati alla Juventus”. Si difende: “Goliardia”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il cantante Pupo ha risposto così alle critiche dopo l’articolo uscito in cui parla della preparazione alla sfida Juve-Fiorentina di Coppa Italia in cui ha detto “In occasioni simili mi sento un po’ come il ragionier Fantozzi. Da solo, in poltrona, davanti alla televisione, trancio di pizza e birra ghiacciata. Rutti e peto liberi. Questi ultimi, naturalmente, indirizzati agli avversari”: “Era una cosa goliardica. A me piace il calcio, mi piace vedere le squadre italiane. Ma tifo Fiorentina e mi diverto quando mi insultano. Non ha alcun effetto. Mancanza di rispetto? Dipende dal filtro che ognuno ha. Io l’ho detto con ironia, se un altro la percepisce in un altro modo non posso farci nulla. Non ho rancore oppure odio contro nessuno. Chi si offende di queste cose non ha il minimo senso dell’ironia”. Lo riporta TMW

L’ARTICOLO DI PUPO CHE HA FATTO ARRABBIARE I TIFOSI DELLA JUVENTUS