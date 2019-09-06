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(VIDEO): Pupo al Torrino d’oro canta “Firenze Santa Maria Novella” e guai a chi parla male di Antognoni...

La conoscete tutti la mitica canzone di Enzo Ghinazzi, meglio noto come Pupo “Firenze Santa Maria Novella”, che tanto fa emozionare i tifosi viola ad ogni partita al Franchi. Questa l’esibizione del c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 10:15
(VIDEO): Pupo al Torrino d’oro canta “Firenze Santa Maria Novella” e guai a chi parla male di Antognoni... -
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La conoscete tutti la mitica canzone di Enzo Ghinazzi, meglio noto come Pupo “Firenze Santa Maria Novella”, che tanto fa emozionare i tifosi viola ad ogni partita al Franchi. Questa l’esibizione del cantante ieri al Torrino d’oro. E guai a chi parla male d’Antognoni:

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