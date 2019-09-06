(VIDEO): Pupo al Torrino d’oro canta “Firenze Santa Maria Novella” e guai a chi parla male di Antognoni...
La conoscete tutti la mitica canzone di Enzo Ghinazzi, meglio noto come Pupo “Firenze Santa Maria Novella”, che tanto fa emozionare i tifosi viola ad ogni partita al Franchi. Questa l’esibizione del c...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 10:15
La conoscete tutti la mitica canzone di Enzo Ghinazzi, meglio noto come Pupo “Firenze Santa Maria Novella”, che tanto fa emozionare i tifosi viola ad ogni partita al Franchi. Questa l’esibizione del cantante ieri al Torrino d’oro. E guai a chi parla male d’Antognoni: