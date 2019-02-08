Ancora Muriel: "Vi racconto la mia esultanza per le mie figlie e per Firenze"

Questa è un'altra battuta di Muriel a Sky Sport: "Da quando sono nate le mie bambine ogni volta che vengono al campo e faccio un gol, mando loro sempre un bacio. Alla mia prima partita con la Fiorenti...

A cura di Redazione Labaroviola 08 febbraio 2019 11:10

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