Ancora Muriel: "Vi racconto la mia esultanza per le mie figlie e per Firenze"
Questa è un'altra battuta di Muriel a Sky Sport: "Da quando sono nate le mie bambine ogni volta che vengono al campo e faccio un gol, mando loro sempre un bacio. Alla mia prima partita con la Fiorenti...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 11:10
Questa è un'altra battuta di Muriel a Sky Sport: "Da quando sono nate le mie bambine ogni volta che vengono al campo e faccio un gol, mando loro sempre un bacio. Alla mia prima partita con la Fiorentina allo stadio c’erano, l’ho fatto e subito per strada mi hanno parlato della canzone (si riferisce a “La porti un bacione a Firenze” di Pupo). Da allora è diventata un’esultanza da dedicare anche alla città di Firenze e non solo a loro”.