Pupo: "Chiesa da 10 e lode, finalmente Cholito gol! Una serata che passerà alla storia.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Queste le sue parole: Dopo la partita? Ieri sera mi sono lasciato andare, è vero

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Queste le sue parole:

Dopo la partita? Ieri sera mi sono lasciato andare, è vero. Ma in 45 anni di carriera raramente ho provato emozioni come quelle. Cantare con tutto lo stadio e Antognoni “Firenze Santa Maria Novella” è stato pazzesco.

Chiesa?. Federico ha dato una svolta alla sua carriera. E’ stato veramente un momento da 10 e lode per lui, e se da una parte ci fa piacere, dall’altra ci fa domandare se rimarrà oppure no in estate. Noi godiamocelo adesso, poi vedremo cosa succederà. La notizia di ieri penso sia un’altra, si è sbloccatoil Cholito Simeone. Il 30 gennaio 2019 è un giorno che per la Fiorentina rimarrà nella storia”.