Pupo: “Juve difficile da battere, quest’anno vincerà lo Scudetto. Il vero Vlahovic l’abbiamo visto noi

Enzo Ghinazzi cioè Pupo ha rilasciato un’intervista a Tuttosport: “A Firenze lo hanno fatto diventare come l’unico derby, perché quello con l’Empoli fa ridere. Derby che tra l’altro abbiamo perso. Ma il vero derby è questo per noi. Magari ci siamo anche creati un nemico al di sopra delle nostre possibilità, ma è la sfida che in città si aspetta di giocare tutto l’anno. La Juventus, comunque, alla fine della stagione, anche per l’assenza delle coppe, vincerà il campionato. Per cui è una squadra davvero difficile quest’anno da battere.

Il vero Vlahovic l’abbiamo visto noi. Da noi si è espresso in maniera più concreta, era decisivo. Insomma come ha giocato alla Fiorentina alla Juventus non gioca. Se è un campione? Non è Giancarlo Antognoni, a prescindere dal ruolo che ricopriva in campo, e non è nemmeno Roberto Baggio. Vlahovic è un ottimo calciatore dal mio punto di vista, ma con dei limiti. Faccio fatica a credere che possa crescere ancora. Il giocatore che ha lasciato la ferita più grande? Nemmeno a chiedere: Roberto Baggio.

Arthur? Mi sembra buono, a me piace molto. È un ottimo centrocampista che unisce qualità ed equilibrio. Secondo me è un buon affare. Forse il primo che ci può premiare e darci un senso di rivincita. Mi aspetto molto da Parisi e da Beltran”.

