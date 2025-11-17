Pupo: “Situazione dolorosa, sì, ma la salvezza può diventare il nostro motivo per tornare a gioire”

Vedere la Fiorentina all’ultimo posto in Serie A è un dolore vero per chi porta il viola nel cuore. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha però provato a cogliere un lato meno amaro della situazione.

“Un momento difficile che potrebbe generare qualcosa di buono. Per chi ama la Fiorentina questo è un periodo davvero complicato, però, come spesso succede nella vita, anche da una situazione così pesante può nascere un piccolo risvolto positivo. È da “secoli” che a Firenze non si festeggia più nulla dal punto di vista sportivo: ecco, forse questa può diventare l’occasione per tornare a gioire per qualcosa, ovvero la salvezza. Guardiamola così, con un pizzico di leggerezza, aspettando con fiducia giorni migliori per la squadra. E sperando che arrivino il prima possibile.”

Ha scritto così il cantante sostenitore viola su La Nazione.