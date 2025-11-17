17 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pupo: “Situazione dolorosa, sì, ma la salvezza può diventare il nostro motivo per tornare a gioire”

News

Pupo: “Situazione dolorosa, sì, ma la salvezza può diventare il nostro motivo per tornare a gioire”

Redazione

17 Novembre · 10:55

Aggiornamento: 17 Novembre 2025 · 10:55

TAG:

pupo

Condividi:

di

Vedere la Fiorentina all’ultimo posto in Serie A è un dolore vero per chi porta il viola nel cuore. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha però provato a cogliere un lato meno amaro della situazione.

“Un momento difficile che potrebbe generare qualcosa di buono. Per chi ama la Fiorentina questo è un periodo davvero complicato, però, come spesso succede nella vita, anche da una situazione così pesante può nascere un piccolo risvolto positivo. È da “secoli” che a Firenze non si festeggia più nulla dal punto di vista sportivo: ecco, forse questa può diventare l’occasione per tornare a gioire per qualcosa, ovvero la salvezza. Guardiamola così, con un pizzico di leggerezza, aspettando con fiducia giorni migliori per la squadra. E sperando che arrivino il prima possibile.”

Ha scritto così il cantante sostenitore viola su La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio